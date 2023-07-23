В ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы.

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на ракетный удар по Одессе. В ночь на 23 июля росийские оккупанты запустили по Одесской области 19 ракет разных типов.

33-летний футболист опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором разъяренно высказался в отношении россиян, назвав их убийцами, алкашами и фашистами.

"Россия - не государство. Русский - не нация. Навоз на мировой карте. Бесполезный хлам. Убийцы. Алкаши. Фашисты. Нелюди, которым все равно на все.

Они до сих пор ходят в туалет на дырку в полу, или на ведро, но пытаются разрушать все, что есть цивилизованного в других странах. Варвары настоящего времени. Снова ночью страдала Одесса. Гражданские люди и инфраструктура. Церковь.

Опять с помойного росТВ мы слышим о поражении иностранных наемников Украины. Стоянки беспилотных катеров. Наверняка, это все было в соборе. Гной современного мира. Вы ответите за все!", - написал Зозуля.

Напомним, ночью 23 июля российские войска совершили массированную ракетку атаку по территории Одессы и области. Оккупанты выпустили 19 ракет разных типов: Х-22, "Калибры", "Искандер-К", "Искандер-М". Украинские воздушные силы ликвидировали 9 целей. Это уже пятый за последнюю неделю обстрел города.

Одна из российских ракет попала в Спасо-Преображенский собор и нанесла немалые разрушения. Также были повреждены 6 жилых домов в центре города и изуродованы десятки гражданских автомобилей.

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