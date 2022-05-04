Это произошло благодаря проходу "Ливерпуля" в финал нынешнего турнира и отстранению российских команд от еврокубков.

"Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/2023.

Это произошло благодаря проходу "Ливерпуля" в финал нынешнего турнира и отстранению российских команд от еврокубков.

Согласно регламенту ЛЧ, если победитель Лиги чемпионов квалифицируется к турниру через внутренний чемпионат, образуется вакантное место – получает прямую путевку чемпион 11-й ассоциации.

Несмотря на отстранение российских команд, 11-и ассоциация (Шотландия) уже получила прямую путевку в групповой этап, поэтому в этом случае место в группе должен получить чемпион 12-й ассоциации – на данной позиции находится Украина.

По решению УПЛ "Шахтер" занял первое место в сезоне 2021/22.

"Реал", "Ман Сити" и "Ливерпуль" уже гарантировали себе места в ЛЧ следующего сезона из-за собственных чемпионатов. Единственным клубом, который мог помешать "горнякам" получить прямую путевку в групповую стадию был "Вильярреал", покинувший турнир, проиграв "Ливерпулю".

Киевское "Динамо" начнет следующий сезон с квалификации в Лиге чемпионов, "Днепр-1" - в Лиге Европы, "Заря" и "Ворскла", которые финишировали на четвертой и пятой позициях УПЛ, в Лиге конференций.

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