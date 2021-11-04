Футбольный клуб "Металлист", хотя и играет пока в Первой лиге, продолжает уверенно лидировать по популярности у болельщиков, опережая абсолютно все украинские клубы, сообщает metalist.ua.

На каждый матч "Металлиста" в Харькове приходит в среднем в 8,3 раза больше людей, чем на игры клубов украинской Премьер-лиги.

В целом на 102 матчах УПЛ в этом сезоне побывало 419 791 болельщик. На 12 домашних матчах "Металлиста", которые состоялись после объявления Александром Ярославским о возрождении клуба, практически столько же — 408 328!

То есть средняя посещаемость домашних матчей "Металлиста" в Первой Лиге — 34 027 болельщиков, тогда как для УПЛ эта цифра — 4 115 человек. Причем почти каждая игра желто-синих собирает больше людей на трибунах, чем весь тур УПЛ, состоящий из восьми поединков.

В футбольном клубе поблагодарили болельщиков: "В очередной раз выражаем огромную благодарность харьковским болельщикам — самым лучшим в мире! "Металлист" — это Харьков, Харьков — это "Металлист"! Только Харьков — только победа!".

Автор: Григорий Бондарь