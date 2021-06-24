Георгий Бущан и Николай Шапаренко также рассказали о том, как следили за ходом матча Швеция - Польша.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко оценили соперника "желто-синих" 1/8 финала сборную Швеции, а также рассказали, как восприняли новость о выходе в плей-офф Евро-2020.

"Фортуна нам улыбнулась. Смотрел в компании с Пятовым, Марлосом. По телевизору у нас показывали Испания - Словакия. На iPad смотрели поляков со шведами. Наверное, хотелось, чтобы на поле сами решили этот результат, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков, их было очень много. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали", - рассказал Бущан в эфире программы "Великий футбол".

Голкипер подчеркнул, что шведская сборная заслуживает уважения:

"Швеция набрала 7 очков. Считаю, в нелегкой группе. Команда достойна уважения".

При этом Бущан заявил, что Украина получила второй шанс и должна его не упустить:

"Попробуем исправить положение, в которое мы себя, грубо сказано, но загнали. Будем настраивать себя. И настраивали себя, просто что-то не получалось на поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба нам дает второй шанс - должны попробовать им воспользоваться".

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Шапаренко рассказал, что украинские футболисты сильно переживали, когда наблюдали за матчами с участием Швеции и Испании:

"Мы опасались, что поляки забьют третий гол, они очень хорошо играли. Но Фортуна улыбнулась шведам и нам, и будем играть в 1/8 финала. Сильно переживали. Не хотелось, чтобы поляки сравнивали счет. Но они очень хорошо играли, заслуженно забили. Нам повезло".

"Болели за Швецию, а теперь будем против нее играть? Как говорится, это бизнес, ничего личного. Будем играть на победу", - подчеркнул полузащитник, передает официальный сайт УАФ.

Шапаренко также оценил шведскую сборную:

"Это боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке. У нее индивидуально очень сильные игроки. Тренерский штаб нам подскажет, как им противостоять".

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь