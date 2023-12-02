Победу "Ворскле" принесли точные удары Челядина и Фелипе.

В субботу, 2 декабря, состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" принимал "Ворсклу".

Игра проходила на стадионе "Днепр Арена" и завершилась сенсационной победой полтавского клуба.

Хозяева поля первыми забили в этой игре - на 3-й минуте точный удар Богдана Леднева вывел "Днепр-1" вперед. На 31-й минуте "Ворскле" удалось счет сравнять - гол с передачи Скляра забил Челядин. На 43-й минуте полтавчане вышли вперед - отличился Фелипе Родригес. Ассистировал ему Кане.

"Днепр-1" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Леднев 3 - Челядин 31, Фелипе 43

"Днепр-1": Волынец, Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк (Пасич 60), Рубчинский, Бабенко, Леднев (Витиньо 73), Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов (Танчик 60)

"Ворскла": Исенко, Якубу (Сантана 90+4), Крупский, Павлюк, Пердута, Челядин (Бацула 90+4), Скляр, Кане, Юрченко, Фелипе (Корниенко 73), Степанюк

Предупреждения: Гуцуляк 38, Якубу 88

Обзор матча:

Полтавская "Ворскла" набрала 22 очка и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Днепр-1" с 33 баллами занимает второе место.

В следующем туре чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против житомирского "Полесья", а "Ворскла" встретится с львовским "Рухом".

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