Команда Александра Кучера сыграет матч третьего тура Лиги конференций.

В четверг, 6 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" сыграет против лихтенштейнского "Вадуца". Игра пройдет в словацком городе Кошице, где днепряне проводят номинально домашние матчи еврокубков.

Обслужит эту встречу хорватская бригада арбитров. Главный судья - Фран Йович.

Днепр-1 - Вадуц: трансляция

В Украине в прямом эфире матч Лиги конференций группы Е между "Вадуцом" и "Днепром-1" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

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Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Днепр-1 - Вадуц: прогноз букмекеров

На победу "Днепра-1" букмекеры дают коэффициент - 1,67. Ничья оценивается коэффициентом 3,84. А вот в триумф "Вадуца" аналитики слабо верят - коэффициент только 4,82.

Днепр-1 - Вадуц: перед матчем