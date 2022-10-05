В четверг, 6 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" сыграет против лихтенштейнского "Вадуца". Игра пройдет в словацком городе Кошице, где днепряне проводят номинально домашние матчи еврокубков.
Обслужит эту встречу хорватская бригада арбитров. Главный судья - Фран Йович.
Днепр-1 - Вадуц: трансляция
В Украине в прямом эфире матч Лиги конференций группы Е между "Вадуцом" и "Днепром-1" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.
Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Днепр-1 - Вадуц: прогноз букмекеров
На победу "Днепра-1" букмекеры дают коэффициент - 1,67. Ничья оценивается коэффициентом 3,84. А вот в триумф "Вадуца" аналитики слабо верят - коэффициент только 4,82.
Днепр-1 - Вадуц: перед матчем
- В первом туре "Днепр-1" играл против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 1:0. "Вадуц" в стартовом туре Лиги конференций сыграл вничью против кипрского "Аполлона" (0:0).
- Во 2-м туре днепряне победили "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" проиграл "АЗ Алкмаар" (4:1).
- Подопечные Александра Кучера пока после 4-х туров УПЛ имеют максимально возможное количество очков - 12. Разница забитых/пропущенных мячей - 11:0.