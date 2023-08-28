"Днепр-1" и "Спартак" Трнава сразятся за путевку в групповой раунде Лиги конференций.

В четверг, 31 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между "Днепром-1" и "Спартаком" из Трнавы.

Номинально домашний поединок из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину "Днепр-1" сыграет в словацком городе Кошице.

Главным арбитром встречи назначен 39-летний Балаж Берке из Венгрии. Помогать ему будут его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт.

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Первый матч "Днепра-1" и "Спартака" из Трнавы прошел неделю назад и завершился вничью со счетом 1:1. Гол в составе украинской команды забил Александр Пихаленок. Отметим, что "Днепр-1" заканчивал этот поединок вдевятером.

Днепр-1 - Спартак Трнава: прогноз

Фаворитом второго матча квалификации Лиги конференций с небольшим преимуществом считается словацкий клуб.

Коэффициент на победу "Спартака" - 2,41. Триумф "Днепра-1" оценивается коэффициентом 2,90. Ничья - 3,40.

Коэффициент на проход "Днепра-1" в следующий раунд Лиги Европы - 2,08. Проход "Спартака" из Трнавы оценивается коэффициентом 1,75.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время, по мнению аналитиков, является ничья - 1:1. Коэффициент на такой результат - 6,90.

Добавим, что победитель этого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги конференций УЕФА. Для проигравшей команды еврокубковый сезон закончится.

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