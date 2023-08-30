Первая встреча словацкого и украинского клубов завершилась вничью.

В четверг, 31 августа, "Днепр-1" сыграет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций против "Спартака" из Трнавы.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, номинально домашний матч украинская команда сыграет в словацком городе Кошице.

Обслужит эту встречи венгерский рефери Балаж Берке. Помогать ему будут его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт.

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Днепр-1 - Спартак Трнава: прогноз на ответный матч

Первая встреча "Днепра-1" и трнавского "Спартака" завершился вничью со счетом 1:1. Подопечные Валерия Городова играли в меньшинстве практически всю игру, но смогли сравнять счет и избежать поражения. Голом в составе украинской команды отличился Александр Пихаленок.

Напомним, "Днепр-1" попал в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, вылетев от "Славии" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

"Спартак" Трнава на пути в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций победил латвийский клуб "Ауда" (1:1, 4:1) и польский "Лех" (1:2, 3:1).

Днепр-1 - Спартак Трнава: трансляция

Встречу "Днепра-1" и трнавского "Спартака" в прямом эфире на территории Украины покажут телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHub.

Также трансляцию поединка украинского и словацкого клубов можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что победитель этого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги конференций УЕФА. Для проигравшей команды еврокубковый сезон закончится.

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