В первой игре "Днепр-1" с разгромным счетом проиграл "Славии".

В четверг, 17 августа, состоится ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Днепр-1" встретится с пражской "Славией".

Игра пройдет в словацком городе Кошице. Главным арбитром матча назначен 39-летний испанец Хесус Хиль Мансано.

Первый поединок команд завершился разгромной победой "Славии" со счетом 3:0. Два гола в той игре забил Иван Шранц, еще один мяч в активе Конрада Валлема.

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Днепр-1 - Славия: трансляция

Ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы между "Днепром-1" и "Славией" на территории Украины в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube-канал FootballHub.

Также трансляция этой игры будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, победитель дуэли "Днепр-1" - "Славия" выйдет в раунд плей-офф, где сыграет против луганской "Зари". Проигравшая команда вылетит в плей-офф квалификации Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Лех" - "Спартак" Трнава.

Действующим победителем Лиги Европы является "Севилья". В финале турнира в прошлом сезоне испанский клуб победил в серии пенальти итальянскую "Рому".

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