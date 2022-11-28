"Днепр-1" подарил шанс "Шахтеру" сократить разрыв в турнирной таблице.

В понедельник, 28 ноября, были сыграны два матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первом матче игрового дня "Александрия" на своем поле принимала львовский "Рух". Поединок завершился вничью - 1:1.

Счет в игре открыли хозяева поля, на 80-й минуте точным ударом отличился Денис Мирошниченко. На 88-й минуте встречи Ярослав Карабин сравнял счет на табло, реализовав пенальти.

"Александрия" - "Рух" - 1:1

Голы: Мирошниченко, 79 - Карабин, 88 (пен.)

"Александрия": Горох, Бабогло, Третьяков (Кобзарь, 41), Ковалец (Волошин, 84), Мирошниченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянский (Авагимян, 15), Демченко, Цуриков, Рыбалка

"Рух": Ледвой, Кителла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Пидгурский, 27) Таллес (Карабин, 74), Альваренга, Соломон (Рунич, 67), Климчук

Предупреждения: Дячук, 42, Ковалец, 45+1, Рыбалка, 90+5 – Климчук, 12, 59 Альваренга, 45, Сапуга, 45+1, Кителла, 48, Довгий, 90+1, Мисик, 90+5, Рунич, 90+5

Удаление: Климчук, 59 (две желтые)

Обзор матча:

В другом поединке игрового дня лидер чемпионата "Днепр-1" сенсационно проиграл одному из аутсайдеров - "Кривбассу".

Футболисты "Днепра-1" первыми вышли вперед - на 22-й минуте игры голов в ворота криворожского клуба отличился Артем Довбик

Тем не менее, удержать преимущество команде Александра Кучера не удалось. На 27-й минуте поединка Назар Волошин сравнял счет в игре, а гол Романа Дебелко на 73-й минуте игры принес "Кривбассу" победу.

"Кривбасс" - "Днепр-1" - 2:1

Голы: Волошин, 27, Дебелко, 73 - Довбик, 22 (пен.)

"Кривбасс": Сарнавский, Дибанго, Вернидуб, Стецьков, Понедельник, Банада, Капич, Волошин (Якимец, 82), Татарков (Хомченовский, 76), Микитишин (Задерака, 66), Дебелко

"Днепр-1": Макс Валеф, Адамюк (Когут, 63), Сарапий, Сваток, Гомес, Рубчинский (Назаренко, 63), Бабенко, Гуцуляк (Кононов, 79), Пихаленок (Логинов, 89), Танчик, Довбик

Обзор матча:

После 14-ти туров в активе "Днепра-1" 35 набранных очков. Команда Алекандра Кучера имеет на пять баллов больше, чем "Шахтер", идущий вторым. Однако, стоит отметить, что у "горняков" есть еще один матч в запасе.

"Александрия" с 24 баллами идет на пятой позиции, "Кривбасс" набрал 15 очков и поднялся сразу на 11-ю строчку. Львовский "Рух" с 13 очками в активе занимает 13-ю строчку.

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