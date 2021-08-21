"Рух" с новым тренером пока что не проигрывал.

21 августа "Рух" приедет в гости к СК "Днепр-1" в рамках 5-го тура УПЛ. Матч состоится в Днепре в 19:30.

На данный момент после четырех туров "Днепр-1" занимает пятую строчку и имеет в активе 7 очков. А "Рух" после аналогичного количества поединков занимает одиннадцатое место с четырьмя зачетными баллами.

В прошлом сезоне "Рух" разгромил "Днепр-1" в первом круге со счетом 4:1, а во втором круге соперники сильнейшего не обнаружили - 1:1.

После того как "Рух" назначил нового тренера по ходу этого сезона, команда не проигрывала и набрала 4 очка в двух играх.

Вашему вниманию трансляция игры на телеканале УНИАН ТВ.

Также вашему вниманию трансляция матча от FootballHub.

Автор: Артем Будрин