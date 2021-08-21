21 августа "Рух" приедет в гости к СК "Днепр-1" в рамках 5-го тура УПЛ. Матч состоится в Днепре в 19:30.
На данный момент после четырех туров "Днепр-1" занимает пятую строчку и имеет в активе 7 очков. А "Рух" после аналогичного количества поединков занимает одиннадцатое место с четырьмя зачетными баллами.
В прошлом сезоне "Рух" разгромил "Днепр-1" в первом круге со счетом 4:1, а во втором круге соперники сильнейшего не обнаружили - 1:1.
После того как "Рух" назначил нового тренера по ходу этого сезона, команда не проигрывала и набрала 4 очка в двух играх.
Вашему вниманию трансляция игры на телеканале УНИАН ТВ.
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