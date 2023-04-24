Подопечные Александра Кучера вернулись на второе место в турнирной таблице УПЛ.

В понедельник, 24 апреля, состоялся поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" встречался с львовским Рухом.

Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Александра Кучера.

Футболистам "Днепра-1" удалось открыть счет в самом дебюте встречи - на 9-й минуте гол забил Эдуард Сарапий. На 27-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

На 33-й и 38-й минутах футболисты "Руха" забили дважды и сравняли счет. Голами отличились Таллес и Юрий Климчук.

Казалось, что игра завершится сенсационной ничьей, однако подопечным Александра Кучера удалось в компенсированное время забить третий гол и вырвать победу в этой встрече. Победный гол на счету Игоря Когута.

"Днепр-1" - "Рух" - 3:2

Голы: Сарапий, 9, Довбик, 27 (пен.), Когут, 90+3 - Таллес, 33, Климчук, 38

"Днепр-1": Валеф, Адамюк (Хайнер, 80), Сваток, Сарапий, Назаренко (Матаррита, 62), Бабенко (Танковский, 73), Рубчинский (Пеглоу, 62), Гуцуляк, Пихаленок, Бланко (Когут, 80), Довбик

"Рух": Панькив, Китела (Лях, 46), Слюсар, Дидык, Мысык (Столярчук, 72), Довгий (Пидгурский, 61), Фернандо (Карабин, 72), Альваренга, Таллес, Рунич (Теслюк, 90), Климчук

Предупреждения: Бланко, Пихаленок, Когут - Китела, Довгий

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Днепру-1" сократить отставание от донецкого "Шахтера" в турнирной таблице до пяти очков. При этом у днепрян остается матч в запасе. "Рух" с 19 очками остается на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре "Днепр-1" сыграет против "Ингульца", а "Рух" померяется силами с "Ворсклой". Оба поединка состоятся 29 апреля.

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