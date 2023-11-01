Победу "Днепру-1" принесли голы Филиппова и Пихаленка.

В среду, 1 ноября, состоялся перенесенный поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Рух" принимал "Днепр-1".

Игра проходила на стадионе "Арена Львов" и завершился победой гостей.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте - отличился нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов. На 26-й минуте подопечные Юрия Максимова удвоили свое преимущество - гол с передачи Александра Филиппова забил Александр Пихаленок.

"Рух" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Филиппов 17, Пихаленок 27

"Рух": Герета, Роман, Слюбик, Дидык, Сыч, Эдсон, Пастух, Сапуга, Рунич (Квасница 53), Климчук (Соломон 75), Теслюк (Карабин 75)

"Днепр-1": Кинарейкин, Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Рубчинский (Горбунов 83), Бабенко, Леднев (Виктинью 65), Пихаленок (Кравец 89), Гуцуляк, Филиппов

Предупреждения: Теслюк 33, Слюбик 63 - Пихаленок 21, Гуцуляк 75, Мирошниченко 84

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Днепру-1" подняться на третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе команды Юрия Максимова 24 набранных очка. "Рух" с 20 баллами занимает пятое место.

В следующем туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" сыграет против "Александрии", а "Рух" встретится с киевской "Оболонью".

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