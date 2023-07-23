"Днепр-1" сыграет свой первый в истории матч в Лиге чемпионов.

Во вторник, 25 июля, состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Днепр-1" сыграет против "Панатинаикоса".

Встречу примет стадион "Кошице" в Словении. Обслужит игру итальянская бригада рефери во главе с Даниэле Киффи. На линиях будут работать Альберто Тегони и Валерио Коларосси. Четвертый арбитр - Эрманно Феличиани.

"Днепр-1" получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, заняв второе место в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги. Для команды Александра Кучера это будет первое в истории выступление в самом престижном клубном евротурнире.

Видео дня

"Панатинаикос", в свою очередь, является опытным еврокубковым бойцом. В истории именитого греческого клуба есть даже один выход в финал Лиги чемпионов. Случилось это правда давно, в сезоне 1970/71. Также команда дважды игра в 1/4 финале Кубка УЕФА - в сезонах 1987/88 и 2002/03.

Днепр-1 - Панатинаикос: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния является более опытный греческий коллектив.

Ставки на победу "Днепра-1" принимаются с коэффициентом 3,45. На победу "Панатинаикос" поставить можно с коэффициентом 2,25. Ничья - 3,15.

Аналитики ожидают, что в матче Днепр-1 - Панатинаикос будет забито больше одного гола. Коэффициент на тотал больше 1,5 - 1,40. При этом все же немного меньше уверенности в том, что обе команды забьют. Коэффициент на то, что это случится - 1,92, а на то, что это не случится - 1,82.

Ответный матч команды сыграют 1 августа. Победитель двухматчевой дуэли выйдет в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшая команда вылетит в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: