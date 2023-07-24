Домашний матч против "Панатинаикоса" команда Александра Кучера сыграет в словацком Кошице.

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" сыграет первый поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2023/24 против греческого клуба "Панатинаикос".

Номинально домашний поединок из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину подопечные Александра Кучера проведут в словацком городе Кошице.

Главным арбитром матча "Днепр-1" - "Панатинаикос" назначен итальянский рефери Даниэле Киффи.

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"Днепр-1" впервые в своей истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Команда Александра Кучера стала вице-чемпионом Украины в прошлом сезоне и получила право сыграть в ЛЧ.

Соперник "Днепра-1" также финишировал вторым на внутренней арене по итогам прошлого сезона. "Панатинаикос" проиграл гонку за чемпионский титул в чемпионате Греции афинскому клубу АЕК.

Днепр-1 - Панатинаикос: трансляция

Первый матч 2-го раунда квалификации ЛЧ между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" в прямом эфире покажет телеканал УНИАН.

Также эту встречу можно будет посмотреть на Youtube-канале "FootballHub".

Добавим, что победитель дуэли "Днепр-1" - "Панатинаикос" выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Проигравшая команда будет играть в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Напомним, Украину в Лиге чемпионов-2023/24 представит также донецкий "Шахтер". "Горняки" начнут свой путь с группового раунда.

Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити", победивший в финале прошлого сезона миланский "Интер".

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