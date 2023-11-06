Исход поединка решил гол Александра Филиппова.

В понедельник, 6 ноября, в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Александрию".

Матч проходил на стадионе "Днепр Арена" и завершился победой хозяев поля.

Исход этой встречи решил всего один гол, который был забит на 34-й минуте - после передачи Владимира Адамюка забил Александр Филиппов.

Отметим, что поединок "Днепра-1" и "Александрии" несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги, в результате чего игры длилась практически пять часов.

"Днепр-1" - "Александрия" - 1:0

Гол: Филиппов 34

"Днепр-1": Кинарейкин, Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Леднев (Пурита 88), Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов (Виктинью 80)

"Александрия": Ермаков, Копина, Савченко, Логинов, Скорко, Сигеев, Шулянский (Базаев 84), Шостак (Пласка 60), Смирный (Кулаковский 60), Джевани, Погорелый (Андрейчук 46)

Предупреждения: Сарапий 71, Скорко 79, Кулаковский 90

Видео гола:

"Днепр-1" набрал 27 очков за 13 сыгранных матчей и сравнялся по набранным баллам с лидером чемпионата - криворожским "Кривбассом". Днепряне идут на второй позиции из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. "Александрия" с 10 баллами занимает 14-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против донецкого "Шахтера", а "Александрия" встретится с ривненским "Вересом".

Вас также могут заинтересовать новости: