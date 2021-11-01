В понедельник, 1 ноября, в рамках 13-го тура украиснкой Премьер лиги "Днепр-1" сыграет против закарпатского "Миная". Игра пройдет на стадионе "Днепр-Арена".
Смотрите на УНИАН прямую трансляцию матча "Днепр-1" - "Минай". Начало игры в 17:00 по Киеву.
Клубы "Днепр-1" и "Минай" достаточно молоды и не имеют большой истории противостояний. Впервые команды встретились между собой в минувшем сезоне УПЛ. Соперники сыграли между собой два матча, по одной победе на счету каждого коллектива. Сначала "Минай" на своем поле обыграл днепрян (3:2), затем "Днепр-1" на своем поле взял реванш у закарпатцев (3:0).
Перед матчем 13-го тура в активе "Днепра-1" 22 набранных очка и 5-я позиция в турнирной таблице украинской Премьер лиги. В случае победы в этой игре, команда Йовичевича может обойти полтавскую "Ворсклу" и подняться на 4-ю позицию. "Минай" имеет в своем активе всего 8 набранных баллов и находится в зоне вылета, занимая 14-е место. Победа поможет закарпатскому клубу подняться на 12-ю строчку и покинуть наконец-то зону вылета.
В прошлом туре УПЛ "Днепр-1" играл против лидера чемпионата - "Динамо" и уступил в гостях со счетом 2:0. "Минай" свой матч 12-го тура первенства Украины играл против "Львова", поединок завершился боевой ничьей 2:2.
Днепр-1 - Минай: видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
FootballHub
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- 13-й тур УПЛ проходит с 30 октября по 1 ноября.
- В стартовом поединке тура "Динамо" в гостях обыграло "Мариуполь".
- "Шахтер" уверенно разобрался с "Десной" и сохранил 3 очка отставания от киевлян.
- "Ингулец" и "Верес" расписали безголевую ничью.
- "Львов" благодаря голу в концовке поединка выиграл у "Колоса".
- "Рух" вдесятером набрал одно очко в матче против "Александрии".