В 13-м туре УПЛ "Днепр-1" померяется силами с "Минаем".

В понедельник, 1 ноября, в рамках 13-го тура украиснкой Премьер лиги "Днепр-1" сыграет против закарпатского "Миная". Игра пройдет на стадионе "Днепр-Арена".

Смотрите на УНИАН прямую трансляцию матча "Днепр-1" - "Минай". Начало игры в 17:00 по Киеву.

Клубы "Днепр-1" и "Минай" достаточно молоды и не имеют большой истории противостояний. Впервые команды встретились между собой в минувшем сезоне УПЛ. Соперники сыграли между собой два матча, по одной победе на счету каждого коллектива. Сначала "Минай" на своем поле обыграл днепрян (3:2), затем "Днепр-1" на своем поле взял реванш у закарпатцев (3:0).

Перед матчем 13-го тура в активе "Днепра-1" 22 набранных очка и 5-я позиция в турнирной таблице украинской Премьер лиги. В случае победы в этой игре, команда Йовичевича может обойти полтавскую "Ворсклу" и подняться на 4-ю позицию. "Минай" имеет в своем активе всего 8 набранных баллов и находится в зоне вылета, занимая 14-е место. Победа поможет закарпатскому клубу подняться на 12-ю строчку и покинуть наконец-то зону вылета.

В прошлом туре УПЛ "Днепр-1" играл против лидера чемпионата - "Динамо" и уступил в гостях со счетом 2:0. "Минай" свой матч 12-го тура первенства Украины играл против "Львова", поединок завершился боевой ничьей 2:2.

Днепр-1 - Минай: видеотрансляция матча

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Украинская Премьер-лига: 13-й тур

Автор: Владимир Медяник