В Днепре пройдет матч 3-го тура чемпионата Украины.

7 августа пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся "Днепр-1" и "Мариуполь".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Мариуполь".

Начало встречи - в 19.30.

После двух туров "Днепр-1" набрал 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Мариуполя" - 1 набранное очко и одиннадцатое место.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами матча. На победу "Днепра-1" дается коэффициент 1,61, на ничью - 3,90, а на успех "Мариуполя" - 5,70.

В прошлом сезоне мариупольцы победили в гостях со счетом 2:1, а матч второго круга завершился вничью - 2:2.

"Днепр-1" - "Мариуполь"

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Football Hub

Автор: Антон Дударь