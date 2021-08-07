Артем Довбик / фото СК Днепр-1
7 августа пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся "Днепр-1" и "Мариуполь".
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Начало встречи - в 19.30.
После двух туров "Днепр-1" набрал 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Мариуполя" - 1 набранное очко и одиннадцатое место.
Букмекеры считают хозяев поля фаворитами матча. На победу "Днепра-1" дается коэффициент 1,61, на ничью - 3,90, а на успех "Мариуполя" - 5,70.
В прошлом сезоне мариупольцы победили в гостях со счетом 2:1, а матч второго круга завершился вничью - 2:2.
"Днепр-1" - "Мариуполь"
Видеотрансляция матча
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