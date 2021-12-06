Днепряне попытаются вернуть себе третье место в турнирной таблице.

В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" будет принимать у себя дома одесский "Черноморец". Игра начнется 6 декабря в 19:30.

Одесситы расположены в зоне вылета - у них 11 очков и 13-е место. Ниже их только три команды. Днепряне наоборот - ведут борьбу за медали. У них сейчас 34 балла и в случае победы в этом туре они вернут себе третью строчку в УПЛ. В их конкурента "Зари" - 35 зачетных пунктов.

Букмекеры не сомневаются в победе команды Игоря Йовичевича. На триумф "Днепра-1" коэффициент составляет 1,30, а на "Черноморец" - 7,80. Ничья оценена в 5,65.

Обслужит поединок 32-летний арбитр из Киева Николай Балакин.

В прошлом туре "Черноморец" дома проиграл "Десне" со счетом 1:0, а "Днепр-1" уничтожил "Ворсклу" - 5:1.

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Команды после очной встречи сегодня в этом году проведут лишь один матч. В рамках 18-го тура УПЛ одесситы 12 декабря примут "Металлист 1925", а "Днепр-1" пожалует в гости к "Мариуполю" 10 декабря. После этого клубы уйдут на зимнюю паузу.

Автор: Артем Будрин