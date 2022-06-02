Александр Петраков поблагодарил своих подопечных за полученный результат и фанатов за поддержку.

В среду, 1 июня, сборная Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 встречалась со сборной Шотландии. Игра проходила на стадионе "Хэмпден парк" и завершилась победой украинцев со счетом 3:1.

Главный тренер нашей национальной команды Александр Петраков поделился впечатлениями от победы над шотландской сборной.

"Сейчас эмоций уже нет, они остались на футбольном поле. Эта победа очень важна для нашей страны.

Спасибо за оценку нашего труда. Футбол – это командная игра, это мои футболисты, которые сделали все для победы. Надо им всем сказать спасибо.

Думаю, сейчас на нашей родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. Прежде всего, это победа ребят. Мы сегодня играли для них. Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для пострадавших.

Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что зависит от нас. Мы сегодня обрадовали людей. Мы гордимся тем, что являемся украинцами, прославляющими нашу страну в тяжелое время. Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Нас приняли очень хорошо. Я прошелся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего лучшего.

Зинченко очень патриотический парень, он очень переживает, все воспринимает близко к сердцу. Он искренний украинец. У нас все ребята такие. Кто-то держится, кто-то не может удержаться. Не дай Бог, чтобы на чью-то землю пришло такое горе. Пока оно не коснулось тебя и твоей семьи, ты этого не понимаешь. У нас столько погибло людей — женщин, детей... То, что Саша говорил, - искренне, от души...", - цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Ранее УНИАН сообщал, что глава государства Владимир Зеленский прокомментировал победу сборной Украины над сборной Шотландии в полуфинале квалификации на ЧМ-2022.

Сборная Украины: путь на ЧМ-2022