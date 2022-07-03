Украинский голкипер Андрей Лунин не уйдет в аренду в следующем сезоне, а останется в мадридском "Реале".
Об этом сообщает испанское издание AS.
Отец, а по совместительству и агент Лунина, Алексей Лунин настаивал, чтобы футболист следующий сезон провел в аренде для получения игровой практики. Но Андрей отказался и решил остаться в составе "сливочных" для осуществления своей мечты: стать основным голкипером мадридцев.
В "Реале" были довольны выступлениями Лунина в весенних матчах, поэтому в личной беседе с Анчелотти и руководством клуба Андрей получил обещание больше выходить на поле в следующем сезоне.
Также и рождение сына повлияло на решение Лунина пока не менять свою жизнь.
Андрей Лунин: карьера в "Реале"
- Лунин присоединился к мадридскому клубу в июле 2018 года за 8,5 млн евро.
- Андрей трижды отправлялся в аренду ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо").
- В прошлом сезоне Ла Лиги сейв Лунина признали лучшим.
- Контракт голкипера с "Реалом" действует до 2024-го года. Последние два сезона Лунин провел в составе "сливочных", будучи дублером Тибо Куртуа. Всего на его счету пять официальных сыгранных поединков в составе "галактикос".