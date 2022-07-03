В "Реале" были довольны выступлениями Лунина в весенних матчах, поэтому в личной беседе с Анчелотти и руководством клуба Андрей получил обещание больше выходить на поле в следующем сезоне.

Украинский голкипер Андрей Лунин не уйдет в аренду в следующем сезоне, а останется в мадридском "Реале".

Об этом сообщает испанское издание AS.

Отец, а по совместительству и агент Лунина, Алексей Лунин настаивал, чтобы футболист следующий сезон провел в аренде для получения игровой практики. Но Андрей отказался и решил остаться в составе "сливочных" для осуществления своей мечты: стать основным голкипером мадридцев.

В "Реале" были довольны выступлениями Лунина в весенних матчах, поэтому в личной беседе с Анчелотти и руководством клуба Андрей получил обещание больше выходить на поле в следующем сезоне.

Также и рождение сына повлияло на решение Лунина пока не менять свою жизнь.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"