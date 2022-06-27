Форвард "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохамед Салах может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно.
По информации The Sun, знаменитый египтянин может перебраться в стан мадридского "Реала".
По данным источника, после прихода в "Ливерпуль" уругвайского нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса руководство английского клуба готово продать Салаха и примет предложение от потенциальных покупателей, если оно будет в районе 70 миллионов евро.
Источник утверждает, что главным претендентом на Салаха является "Реал", который не смог подписать свою главную трансферную цель - нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Контракт египтянина с "Ливерпулем" заканчивается в июне следующего года. Переговоры Салаха с английским клубом уже год не могут сдвинуться из-за высоких запросов футболиста по зарплате. Сейчас самым высокооплачиваемым игроком клуба является Вирджил ван Дейк. Но ливерпульцы не готовы предлагать Салаху больше, чтобы удержать его в клубе.
Ранее УНИАН сообщал, что "Ливерпуль" покинул сенегальский нападающий Садио Мане, подписавший контракт с "Баварией".
Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ "Ливерпуль" занял второе место, отстав от "Манчестер Сити" на одно очко. В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили и мадридскому "Реалу" со счетом 0:1. Салах сыграл за "красных" в сезоне-2021/22 49 матчей, забив 31 мяч.
Мохамед Салах: карьера
- Начал профессиональную карьеру Салах в египетском клубе "Мокавлун", спустя некоторое время перешел в швейцарский "Базель".
- В 2014 году контракт футболиста выкупил английский "Челси". На правах аренды выступал за итальянские клубы "Фиорентина" и "Рома". В "Рому" Салах впоследствии перешел на постоянной основе, а в 2017 году вернулся в АПЛ, подписав контракт с "Ливерпулем".
- В составе "Ливерпуля" Салах сыграл 254 матча, в которых отличился 156 забитыми голами и 63 результативными передачами.
- С 2011 года выступает и в составе основной сборной Египта, за которую сыграл 83 матча и забил 45 голов. Он является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Египта.
- Трехкратный обладатель "Золотой бутсы" английской Премьер-лиги: в 2018, 2019 и 2022 годах.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 млн евро.