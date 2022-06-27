Мохамед Салах может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате.

Форвард "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохамед Салах может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Sun, знаменитый египтянин может перебраться в стан мадридского "Реала".

По данным источника, после прихода в "Ливерпуль" уругвайского нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса руководство английского клуба готово продать Салаха и примет предложение от потенциальных покупателей, если оно будет в районе 70 миллионов евро.

Источник утверждает, что главным претендентом на Салаха является "Реал", который не смог подписать свою главную трансферную цель - нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Контракт египтянина с "Ливерпулем" заканчивается в июне следующего года. Переговоры Салаха с английским клубом уже год не могут сдвинуться из-за высоких запросов футболиста по зарплате. Сейчас самым высокооплачиваемым игроком клуба является Вирджил ван Дейк. Но ливерпульцы не готовы предлагать Салаху больше, чтобы удержать его в клубе.

Ранее УНИАН сообщал, что "Ливерпуль" покинул сенегальский нападающий Садио Мане, подписавший контракт с "Баварией".

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ "Ливерпуль" занял второе место, отстав от "Манчестер Сити" на одно очко. В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили и мадридскому "Реалу" со счетом 0:1. Салах сыграл за "красных" в сезоне-2021/22 49 матчей, забив 31 мяч.

Мохамед Салах: карьера