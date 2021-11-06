Киевляне будут принимать претендента на бронзовые медали.

Киевское "Динамо" в рамках 14-го тура чемпионата Украины сыграет против полтавской "Ворсклы". Команды встретятся на "Олимпийском" в Киеве.

Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Ворскла".

Начало матча - в 17.00.

Перед этой игрой "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 35 очков. У "Ворсклы" - 25 пунктов и четвертая позиция.

В прошлом сезоне "Динамо" дважды обыграло "Ворсклу" в чемпионате Украины. Всего команды в рамках всех турниров встречались 56 раз. У киевлян - 42 победы, у полтавчан - лишь 4.

Киевляне - фавориты в новой встрече команд. На победу "Динамо" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,32, на ничью - 5,30, а на победу "Ворсклы" - 9,40.

"Динамо" - "Ворскла"

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

FootballHub

Напомним, что в прошлом туре "Динамо" в рамках УПЛ со счетом 3:2 обыграло "Мариуполь". На неделе киевляне также играли в Лиге чемпионов, где уступили "Барселоне" (0:1).

"Ворскла" в прошлом туре чемпионата Украины дома поделила очки с "Черноморцем" (0:0).

Автор: Антон Дударь