Французская команда в волевом стиле одержала победу.

Киевское "Динамо" в рамках второго подготовительного сбора в Швейцарии встречалось с французским клубом "Ницца".

"Бело-синие" хоть и первыми повели в счете, но все равно проиграли. В первом тайме за киевлян отличился Илья Шкурин, который присоединился к "Динамо" летом. 21-летний белорус забил свой третий гол за "Динамо" в трех матчах. Впрочем, за 20 минут до конца встречи "Ницца" дважды забила и оформила камбэк.

Для "Динамо" это был четвертый контрольный поединок на втором сборе.

"Динамо" - "Ницца" - 1:2

Голы: Шкурин, 38 - Ндойе, 70, Труйе, 80

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 75), Сирота, Кендзера, Тимчик, Шепелев (Гармаш, 63), Андриевский (Коробенко, 75), Де Пена (Бенито, 75), Буяльский (Леднев, 63), Родригес (Антюх, 63), Шкурин (Супряга, 46)

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

"Динамо": подготовка к сезону

Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.

В рамках первого сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).

Второй сбор команды проходит в Швейцарии с 10 по 20 июля. Киевляне сыграли вничью с "Серветтом" (в этом матче свой дебютный гол забил Илья Шкурин), а также обыграли "Сьон" (2:0) и "Эвиан" (3:0).

Новый сезон УПЛ "Динамо" начнет 31 июля домашним матчем против "Вереса".

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Автор: Артем Будрин