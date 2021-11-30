Киевское "Динамо" воспитало сразу двух обладателей "Золотого мяча".

В понедельник, 29 ноября, в Париже прошла церемония вручения "Золотого мяча-2021". Награда досталась аргентинцу - Лионелю Месси.

"Золотой мяч" - это ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Считается, что данная награда - самый престижный индивидуальный приз для футболиста. Хотя в последние годы мнение у людей на этот счет немного меняется.

За все время вручения данного приза, его обладателями становились 44 футболиста. Рекордсменом по количеству наград является Лионель Месси, который выигрывал "Золотой мяч" 7 раз за карьеру. Кроме того, Месси - единственный, кто получал эти награды в течение четырех лет подряд, с 2009 по 2012 годы.Пять раз награда доставалась португальцу Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что за всю футбольную историю только четыре клуба во всем мире воспитали более одного обладателя "Золотого мяча". Примечательно, что в этот список попал и украинский клуб - "Динамо" Киев.

Первым воспитанником киевского гранда, который был признан лучшим футболистом года стал Олег Блохин в 1975 году. Форвард "бело-синих" обошел в голосовании таких легенд, как Франц Беккенбауэр и Йохан Кройф. Вторым обладателем "Золотого мяча" которого воспитала академия "Динамо" стал Андрей Шевченко. В 2004 году украинский нападающий "Милана" обошел в голосовании Деку и Роналдиньо.

Читайте также"Я в шоке!": легендарный украинский футболист высказался об итогах "Золотого мяча-2021"Также по два обладателя "Золотого мяча" воспитали аргентинский "Ривер Плейт" (Альфредо Ди Стефано и Омар Сивори), португальский "Спортинг" (Луиш Фигу и Криштиану Роналду) и английский "Манчестер Юнайтед" (Бобби Чарльтон и Джордж Бест).

"Золотой мяч-2021": итоги

Обладателем награды стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Обладатель "Копа Трофи" - Педри ("Барселона").

Лучший нападающий года - Роберт Левандовски ("Бавария").

Обладательницей женского "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс ("Барселона").

Обладатель "Яшин Трофи" - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ).

Лучший клуб года - "Челси" (Англия).

Автор: Владимир Медяник