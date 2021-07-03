Динамо сыграло вничью со швейцарским клубом (видео)

Киевляне провели второй спарринг на сборе в Швейцарии.

Киевское "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону провело спарринг против швейцарской "Лозанны". Встреча с представителем чемпионата Швейцарии завершилась вничью - 1:1. У динамовцев голом отличился Жерсон Родригес, который реализовал пенальти. "Динамо" - "Лозанна" - 1:1 Голы: Родригес, 7 (с пенальти) - Рибейро, 48 "Динамо" (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга "Динамо" (2-й тайм): Бойко, Дубинчак, Шабанов, Вивчаренко, Скорко, Шепелев, Андриевский (Коробенко, 71), Леднев (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71) YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча. Читайте также Динамо в результативном матче сыграло вничью с вице-чемпионом Швейцарии (видео) "Динамо": подготовка к сезону Сбор киевского "Динамо" в Швейцарии стартовал 28 июня. Он продлится по 7 июля. Второй сбор команды пройдет с 10 по 20 июля.

В Швейцарию в составе "Динамо" отправилось 29 футболистов. В том числе на просмотре находится лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач.

В рамках сбора "Динамо" проведет еще два спарринга: 5 июля (соперник пока неизвестен) и 7 июля против швейцарского "Люцерна".

В новом сезоне "Динамо" стартует 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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