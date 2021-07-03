Киевское "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону провело спарринг против швейцарской "Лозанны".
Встреча с представителем чемпионата Швейцарии завершилась вничью - 1:1. У динамовцев голом отличился Жерсон Родригес, который реализовал пенальти.
"Динамо" - "Лозанна" - 1:1
Голы: Родригес, 7 (с пенальти) - Рибейро, 48
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга
"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Дубинчак, Шабанов, Вивчаренко, Скорко, Шепелев, Андриевский (Коробенко, 71), Леднев (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71)
YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.
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"Динамо": подготовка к сезону
- Сбор киевского "Динамо" в Швейцарии стартовал 28 июня. Он продлится по 7 июля. Второй сбор команды пройдет с 10 по 20 июля.
- В Швейцарию в составе "Динамо" отправилось 29 футболистов. В том числе на просмотре находится лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач.
- В рамках сбора "Динамо" проведет еще два спарринга: 5 июля (соперник пока неизвестен) и 7 июля против швейцарского "Люцерна".
- В новом сезоне "Динамо" стартует 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера".
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