"Динамо" не может победить "Шахтер" в рамках УПЛ с 2021 года.

В пятницу, 3 ноября, киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Встреча команд пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Главным арбитром этого матча назначен Ярослав Козик (Мукачево). Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская область).

В прошлом сезоне "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с "Шахтером" со счетом 1:1. В составе "бело-синих" гол забил Александр Андриевский. У "горняков" отличился Тарас Степаненко. А вот номинально домашний поединок для "Шахтера" в прошлом сезоне завершился победой "горняков" со счетом 3:1. Голами в составе дончан отличись Александр Зубков, Михаил Мудрик и Даниил Сикан. За "Динамо" забил Владислав Ванат.

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Отметим, что "Динамо" в последний раз побеждало "Шахтер" в рамках УПЛ в сезоне-2020/21. Матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол забил Карлос Де Пена.

В турнирной таблице текущего сезона УПЛ "Динамо" с 16 баллами занимает 7-е место. "Шахтер" идет на четвертой позиции, набрав 21 очков.

Динамо - Шахтер: трансляция

Центральный матч 13-го тура УПЛ в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Также трансляция поединка "Динамо" - "Шахтер" будет доступна на YouTube-канале FootballHub.

Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

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