Мирча Луческу назвал матч "равным", а Роберто Де Дзерби увидел только одну команду, которая "хотела играть".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировали ничью во встрече команд в УПЛ.

Своими впечатлениями они поделились в интервью "Профутболу".

Мирча Луческу:

"Равная игра была. У нас были моменты в первом тайме. Соперник во втором тайме выглядел чуть свежее. У них техничные, быстрые игроки. Наверное, чуть более отдохнувшие. Потому что у наших много матчей за сборную, накапливается усталость.

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Но была хорошая игра. Были две команды, которые хотели выиграть. "Шахтер" с одной организацией игры, мы - с другой. Это была хорошая игра равных соперников. Мне кажется, результат показывает то, что было на поле.

Было гораздо больше ошибок в матче за Суперкубок, чем сегодня. Наши центральные защитники очень молоды, они допускают ошибки. Сегодня их было меньше, чем в Суперкубке. Мы нивелировали скорость и технику бразильцев "Шахтера" за счет хорошей перестройки и перекрываний зон".

Роберто Де Дзерби:

"Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла. Я просто видел матч, где только "Шахтер" играл. Не знаю, что остальные видели сегодня.

Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить гол. Даже потенциальных было много. Но, конечно, мы не забили. Но я уверен, что "Шахтер" доминировал сегодня".

"Динамо" - "Шахтер": итоги матча

Встреча грандов украинского футбола завершилась без забитых голов - 0:0.

"Динамо" сохранило три очка перевеса над "Шахтером" в таблице УПЛ. У киевлян 26 баллов, у "горняков" - 23.

Это была 68-я встреча "Динамо" и "Шахтер" в рамках УПЛ. На данный момент обе команды побеждали по 25 раз, в 18-й раз они сыграли вничью.

Автор: Антон Дударь