Киевляне встретятся с "Вильярреалом" вместо поединка 1-го тура УПЛ.

Киевское "Динамо", которое 10 июля сыграло вничью со швейцарским клубом, проведет спарринг против победителя Лиги Европы "Вильярреала".

Об этом сообщил официальный сайт "Вильярреала".

Матч запланирован на 26 июля. Он состоится на сборе в Австрии.

Отметим, что 23 июля стартует 1-й тур УПЛ, однако матч "Динамо" против "Олимпика" не состоится, так как донецкий клуб снялся с чемпионата. Таким образом, киевляне продлили свой сбор.

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Напомним, "Вильярреал" в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы. А в 1/8 финала испанский клуб выбил из борьбы "Динамо", дважды обыграв киевлян со счетом 2:0.

"Динамо": подготовка к сезону

Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.

В рамках сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).

Второй сбор команды проходит в Швейцарии с 10 по 20 июля.

Начнет новый сезон УПЛ "Динамо" 31 июля домашним матчем против "Вереса".

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Автор: Антон Дударь