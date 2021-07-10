Киевляне ушли от поражения в игре против "Серветта".

Киевское "Динамо" 10 июля провело свой первый спарринг на втором сборе в Швейцарии. Киевляне встречались с местным клубом "Серветт".

"Динамо" пропустило в дебюте игры, но сумело уйти от поражения в концовке - дебютный гол за команду забил форвард Илья Шкурин, который только 9 июля был представлен в качестве новичка команды. Он отличился ударом головой.

"Динамо" - "Серветт" - 1:1

Голы: Имери, 13 - Шкурин, 85

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бражко (Дубинчак, 46), Сирота (Шабанов, 75), Сидклей (Тымчик, 46), Андриевский (Коробенко, 78), Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский (Шкурин, 75), Родригес (де Пена, 46), Антюх (Леднев, 66), Супряга (Кулач, 66)

Полное видео матча опубликовал YouTube-канал "Динамо".

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"Динамо": подготовка к сезону

Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.

В рамках сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).

Второй сбор команды проходит в Швейцарии с 10 по 20 июля.

Начнет новый сезон УПЛ "Динамо" 31 июля домашним матчем против "Вереса".

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Автор: Антон Дударь