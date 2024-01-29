"Динамо" не смогло справится с польской "Легией".

В понедельник, 29 января, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Турции сыграло контрольный поединок против варшавской "Легии".

Игра завершиалсь победой польского клуба со счетом 3:1.

Поляки открыли счет на 31-й минуте - отличился 22-летний нападающий Эрнест Мучи. Спустя три минуты "бело-синим" удалось отыграться - гол забил Матвей Пономаренко. На 45-й минуте "Легию" вновь вывел вперед полузащитник Рафал Аугустиняк. На 55-й минуте преимущество польского клуба увеличил Блаж Крамер.

Видео дня

"Легия" - "Динамо" - 3:1

Голы: Мучи, 31, Аугустиняк, 45, Крамер, 55 - Пономаренко, 34

Отметим, что "Динамо" проиграло второй подряд матч на сборах в Турции. В первой контрольной игре подопечные Александра Шовковского уступили "Балкани" из Косово со счетом 0:2.

Свой следующий контрольный поединок "Динамо" сыграет 30 января против "Пахтакора" (Узбекистан). Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, киевское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе "бело-синих" 28 набранных очков.

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