В Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором были приняты ряд важных решений.
Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте обнародовала наказание для "Динамо" по мотивам нескольких матчей.
В частности, за проявления расизма болельщиками "бело-синих" во время матча 14-го тура УПЛ с "Ворсклой" киевское "Динамо" обязано уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 тысяч гривен и провести один матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона 2021/22.
Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: названы лучший игрок и тренер по итогам ноября-декабряЗа демонстрацию болельщиками "Динамо" и "Шахтера" во время матча 10-го тура УПЛ баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, КДК УАФ применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тысяч гривен.
Кроме того, киевляне должны заплатить 50 тысяч гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера "Динамо" Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча "Мариуполь" – "Динамо".
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов.