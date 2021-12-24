КДК УАФ принял решение оштрафовать киевское Динамо.

В Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором были приняты ряд важных решений.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте обнародовала наказание для "Динамо" по мотивам нескольких матчей.

В частности, за проявления расизма болельщиками "бело-синих" во время матча 14-го тура УПЛ с "Ворсклой" киевское "Динамо" обязано уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 тысяч гривен и провести один матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона 2021/22.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: названы лучший игрок и тренер по итогам ноября-декабряЗа демонстрацию болельщиками "Динамо" и "Шахтера" во время матча 10-го тура УПЛ баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, КДК УАФ применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тысяч гривен.

Кроме того, киевляне должны заплатить 50 тысяч гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера "Динамо" Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча "Мариуполь" – "Динамо".

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное