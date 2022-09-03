Контракт заключен по схеме 4+1.

Словенский "Копер" и "Динамо" объявили о трансфере вингера Кахима Парриса.

Пресс-служба словенского клуба сообщила, что эта продажа является самой прибыльной в истории их команды, однако сумма осталась тайной. 22-летний футболист сборной Ямайки подписал контракт с киевлянами по схеме 4+1.

В текущем сезоне Паррис отличился за "Копер" одним голом в девяти поединках. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 800 тысяч евро.

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Ранее Кахим выступал за ямайский "Кавалер", а также за словенские "Домжале", "Крка" и "Копер". В его активе четыре поединка за национальную сборную Ямайки.

В текущее трансферное окно "Динамо" также подписало атакующего полузащитника Владислава Кабаева, который выступал за луганскую "Зарю".

Напомним, что бывший нападающий "Динамо" Роман Яремчук забил дебютный гол за бельгийский "Брюгге".

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