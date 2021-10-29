Доступ на трибуны будет разрешен только при наличии одного из документов.

Киевское "Динамо" озвучило для болельщиков условия посещения матча Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится 2 ноября на "Олимпийском".

Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

В связи с введением в Киеве "красного" уровня эпидемиологической опасности доступ на трибуны будет разрешен только при наличии одного из следующих документов:

- отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, которое было сделано не более чем за 72 часа до матча;

- отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча;

- документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

- документа, подтверждающий выздоровление от коронавируса.

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Проверка документов будет производиться перед входом болельщиков на арену.

Динамо - Барселона: перед матчем

Команды проведут матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. К этой встрече "Динамо" подошло с 1 набранным очком и последним местом в группе, тогда как у "Барселоны" - 3 очка и третья позиция.

В 3-м туре "Динамо" минимально проиграло "Барселоне" на "Камп Ноу".

Перед матчем с "Динамо" "Барселона" уволила Рональда Кумана с поста главного тренера команды. Уже известно, кто будет готовить "блаугранас" к ближайшим играм.

Автор: Антон Дударь