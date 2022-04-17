Киевское "Динамо" отказалось отпускать своих игроков в расположение национальной сборной Украины в конце апреля.
Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.
Как сообщает источник, причина такого решения - это товарищеские матчи "бело-синих". В мае у "Динамо" запланированы поединки против "Аустрии", "Ренна", "Левски" и "Айнтрахта". Руководство киевлян считает, что игроки получат достаточно игровой практики - в лагерь сборной можно не ехать.
На своей странице в Фейсбуке журналист опубликовал официальное письмо "Динамо" в УАФ, подписанное генеральным директором клуба Ревазом Чохонелидзе.
В письме клуб ссылается на регламент ФИФА, согласно которому он может отправить вызванных футболистов аж 23 мая.
В то же время, Александр Петраков запланировал начать сбор национальной команды в Словении 29 апреля и вызвал в расположение сборной 25 игроков из украинских команд, из которых 12 - представители "Динамо".
Состав сборной Украины:
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер").
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Сергей Булеца ("Заря"), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - "Днепр-1").
Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - "Динамо").
Александр Петраков ранее заявлял, что очень важно начать сбор национальной команды именно 29 апреля, чтобы как можно лучше подготовить сборную Украины к важным матчам отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
"Я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, поэтому футболисты абсолютно лишены игровой практики.
Поэтому важно собраться 29 апреля, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало. Поэтому очень благодарен лично президенту УЕФА за содействие и возможность собраться в прекрасном тренировочном центре вблизи родной для него Любляны", - приводит слова Петракова УАФ.
Планы сборной Украины на май-июнь
- В течение мая сборная Украины проведет несколько товарищеских встреч, соперники и даты будут известны позже.
- 1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.
- Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.