Киевский клуб готов отпустить своих футболистов в сборную Украины только 23 мая.

Киевское "Динамо" отказалось отпускать своих игроков в расположение национальной сборной Украины в конце апреля.

Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.

Как сообщает источник, причина такого решения - это товарищеские матчи "бело-синих". В мае у "Динамо" запланированы поединки против "Аустрии", "Ренна", "Левски" и "Айнтрахта". Руководство киевлян считает, что игроки получат достаточно игровой практики - в лагерь сборной можно не ехать.

На своей странице в Фейсбуке журналист опубликовал официальное письмо "Динамо" в УАФ, подписанное генеральным директором клуба Ревазом Чохонелидзе.

В письме клуб ссылается на регламент ФИФА, согласно которому он может отправить вызванных футболистов аж 23 мая.

В то же время, Александр Петраков запланировал начать сбор национальной команды в Словении 29 апреля и вызвал в расположение сборной 25 игроков из украинских команд, из которых 12 - представители "Динамо".

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Сергей Булеца ("Заря"), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - "Динамо").

Александр Петраков ранее заявлял, что очень важно начать сбор национальной команды именно 29 апреля, чтобы как можно лучше подготовить сборную Украины к важным матчам отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"Я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, поэтому футболисты абсолютно лишены игровой практики.

Поэтому важно собраться 29 апреля, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало. Поэтому очень благодарен лично президенту УЕФА за содействие и возможность собраться в прекрасном тренировочном центре вблизи родной для него Любляны", - приводит слова Петракова УАФ.

Планы сборной Украины на май-июнь