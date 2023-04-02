Победу киевлянам принесли голы Ваната и Рамиреса.

В воскресенье, 2 апреля, состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Львов" противостоял киевскому "Динамо".

Встреча проходила на стадионе "Арена Львов" и завершилась победой "бело-синих" со счетом 2:0.

Первый тайм команды провели без забитых голов. Счет в игре был открыт в дебюте второго тайма - на 52-й минуте с передачи Владимира Шепелева гол забил Владислав Ванат.

В концовке встречи Эрик Рамирес забил после паса Дениса Гармаша и удвоил преимущество киевлян.

"Львов" - "Динамо" - 0:2

Голы: Ванат, 52, Рамирес, 87

"Львов": Рыбка, Богунов (Михайлив 83), Бугай, Антонио, Эсеола, Беляев (Свржняк 71), Мильченко, Сасовский (Соуза 71), Грисьо, Дитятьев, Габриэль

"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев (Яцик 75), Ванат (Рамирес 80), Караваев, Лонвейк (Гармаш 62), Дячук, Царенко (Волошин 62), Дубинчак, Бенито (Тымчик 80)

Предупреждения: Богунов 51, Эсеола 73 - Дубинчак 50, Шепелев 72

Обзор матча:

Отметим, что эта игра стала знаковой для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу. Румынский специалист провел свой 100-й матч на посту наставника "бело-синих" во всех турнирах.

После 19-ти сыгранных туров "Динамо" набрало 36 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. "Львов" с 13 баллами идет на последней позиции.

В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Миная" (8 апреля), а "Львов" встретится с "Днепром-1" (9 апреля).

Вас также могут заинтересовать новости: