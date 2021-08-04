"Бело-синие" расписали ничью с "Фенербахче".

На "Олимпийском стадионе Ататюрка" в турецком Стамбуле киевское "Динамо" провело контрольный матч против местного "Фенербахче".

На этот спарринг динамовцы прилетели без Мирчи Луческу, который по состоянию здоровья сейчас не может руководить командой.

"Фенербахче" - "Динамо" - 1:1

Голы: Пелькас, 63 - Леднев, 27

"Фенербахче" (старт): Алтай, Аттила, Тиссеранд, Новак, Луис Густаво, Зайц, Ферди Кадиоглу, Осайи, Пелькас, Озил, Эннер Валенсия

"Динамо": Бойко (Бущан, 66), Кендзера, Забарный (Тимчик, 46), Сирота (Шабанов, 66), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Шапаренко, 66), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Цыганков (Караваев, 66), Рамирес (Гармаш, 46, Шкурин, 86)

Полное видео матча

"Динамо" в сезоне 2021-2022:

В летнее межсезонье "бело-синие" подписали четырех новичков в линию атаки: Дениса Антюха, Илью Шкурина, Владислава Кулача и Эрика Рамиреса.

Новый сезон УПЛ "Динамо" начало 1 августа домашним матчем против "Вереса".

В Лиге чемпионов киевляне начнут свой путь с группового этапа. Своих соперников динамовцы узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Динамо" уже презентовало новую форму на сезон.

Автор: Артем Будрин