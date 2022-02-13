Киевляне разгромили сербскую "Инджию".

13 февраля "Динамо" сыграло первый контрольный матч на третьем зимнем сборе. Соперником "бело-синих" был клуб из Сербии.

"Динамо" – "Инджия" – 4:0

Голы: Вербич (33), де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86)

"Динамо": Бойко (Бущан, 66) - Тымчик (Бражко, 75), Забарный (Сирота, 66), Боль (Кендзера, 66), Дубинчак (Караваев, 66) - Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 66), де Пена (Яцык, 66), Антюх (Цыганков, 46), Вербич (Шкурин, 66) – Ванат (Кулач, 66)

Отметим, что полузащитники Николай Шапаренко и Владимир Шепелев пропустят сбор. Первый сдал положительный тест на коронавирус, а второй получил травму икроножной мышцы.

Полное видео матча

Напомним, что 9 февраля "Динамо" U-19 в драматическом матче прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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