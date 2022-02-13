13 февраля "Динамо" сыграло первый контрольный матч на третьем зимнем сборе. Соперником "бело-синих" был клуб из Сербии.
"Динамо" – "Инджия" – 4:0
Голы: Вербич (33), де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86)
"Динамо": Бойко (Бущан, 66) - Тымчик (Бражко, 75), Забарный (Сирота, 66), Боль (Кендзера, 66), Дубинчак (Караваев, 66) - Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 66), де Пена (Яцык, 66), Антюх (Цыганков, 46), Вербич (Шкурин, 66) – Ванат (Кулач, 66)
Отметим, что полузащитники Николай Шапаренко и Владимир Шепелев пропустят сбор. Первый сдал положительный тест на коронавирус, а второй получил травму икроножной мышцы.
Полное видео матча
Напомним, что 9 февраля "Динамо" U-19 в драматическом матче прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
"Динамо" Киев: подготовка к весенней части сезона
- Свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).
- На втором сборе динамовцы переиграли черногорский "Рудар Плевлю" (1:0), "Динамо" Тбилиси (1:0), болгарский "Лудогорец" (4:1) и сербские "Чукарички" (3:2), а также сыграли вничью против болгарского "Левски" (1:1).