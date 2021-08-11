Киевляне проведут перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины.

11 августа в Киеве пройдет перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Минаем". Соперники встретятся на "Олимпийском".

Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Минай".

Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

"Динамо" уверенно стартовало в новом чемпионате - в двух матчах УПЛ в этом сезоне подопечные Мирчи Луческу набрали 6 очков и пока занимают пятое место. "Минай" сумел взять 3 пункта в двух играх, расположившись в середине таблицы.

В прошлом сезоне "Динамо" не испытало проблем в матчах с "Минаем" - киевляне дважды разгромили соперника: 4:0 и 3:0. В целом все четыре встречи этих команд завершались победами киевлян.

Динамовцы являются безоговорочным фаворитом и в новой встрече команд. На их победу дается коэффициент 1,11, на ничью - 9,10, а на сенсацию от "Миная" - коэффициент 25,00.

"Динамо" - "Минай"

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

FootballHub

Автор: Антон Дударь