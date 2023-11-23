Киевское "Динамо" больше других клубов в мире предоставляет игрового времени своим воспитанникам.

Международный центр спортивных исследований (CIES) провел очередное исследование и представил рейтинг клубов из 60 футбольных лиг мира, которые используют в матчах наибольшее количество собственных воспитанников.

Согласно результатам исследования, больше всего игрового времени своим воспитанникам предоставляет киевское "Динамо" - 82,9 %. По этому показателю киевляне опередили ФК "Минск" (71,5 %) и "Атлетик" Бильбао (68,9 %), сообщается на сайте CIES.

Стоит отметить, что в топ-10 рейтинга попали еще два клуба УПЛ - полтавская "Ворскла" (61,1 %) и донецкий "Шахтер" (55,8 %).

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Топ-10 клубов мира по количеству игрового времени для воспитанников

"Динамо" (Киев, Украина) - 82,9 %

ФК "Минск" (Минск, Беларусь) - 71,5 %

"Атлетик" (Бильбао, Испания) - 68,9 %

"Энвигадо" (Колумбия) - 67,8 %

"Ворскла" (Полтава, Украина) - 61,1 %

"Жилина" (Словакия) - 61 %

"Вильярреал" (Испания) - 60,8 %

"Химнасия Ла Плата" (Аргентина) - 60,1 %

"Шахтер" (Донецк, Украина) - 55,8 %

"Словацко" (Чехия) - 52,4 %

Добавим, что воспитанниками команды CIES считает футболистов, которые провели в системе клуба не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.

Напомним, в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Шахтер" с 24 баллами идет на четвертой позиции. "Ворскла" (18 очко) - девятая.

В следующем туре чемпионата Украины "бело-синие" сыграют против львовского "Руха", "Ворскла" встретится с черкасским ЛНЗ, а "Шахтер" померяется силами с "Полесьем".

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