Лидер чемпионата будет принимать команду из середины таблицы.

В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" будет принимать "Колос". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.

Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Колос".

Начало встречи - в 19.30.

"Динамо" подошло к этому матчу в роли лидера УПЛ. У киевлян в активе 13 очков после пяти игр. "Колос" располагается в середине таблицы - на девятом месте. Команда провела четыре матча, в которых набрала 5 очков.

Ранее команды играли друг против друга семь раз. В этих поединках "Динамо" удалось одержать четыре победы при двух ничьих и одном поражении.

На победу "Динамо" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,32, на ничью - 5,50, а на успех "Колоса" - 9,10.

"Динамо" - "Колос"

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

FootballHub

Автор: Антон Дударь