Клейтон стал свободным агентом / фото Динамо Киев

Бразильский нападающий Клейтон покинул "Динамо" Киев, которое ранее также отдало в аренду датского легионера.

Об уходе Клейтона сообщил официальный сайт "Динамо".

Отмечается, что Клейтон получил статус свободного агента. 

Бразильский футболист подписал контракт с киевлянами в октябре прошлого года. Однако за весь прошлый сезон он провел за команду всего 1 матч (1 мая против "Ворсклы"), отметившись голевой передачей. 

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Автор: Антон Дударь