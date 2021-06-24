Клейтон провел за киевский клуб всего один матч.

Бразильский нападающий Клейтон покинул "Динамо" Киев, которое ранее также отдало в аренду датского легионера.

Об уходе Клейтона сообщил официальный сайт "Динамо".

Отмечается, что Клейтон получил статус свободного агента.

Бразильский футболист подписал контракт с киевлянами в октябре прошлого года. Однако за весь прошлый сезон он провел за команду всего 1 матч (1 мая против "Ворсклы"), отметившись голевой передачей.

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"Динамо" Киев: последние новости

"Динамо" расчищает состав перед новым сезоном. Ранее киевляне отдали двух игроков в аренду "Заре".

В то же время "Динамо" продлило контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу.

В новом сезоне "Динамо" стартует матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера". Стало известно, что поединок пройдет 24 июля в Киеве.

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Автор: Антон Дударь