Клейтон стал свободным агентом / фото Динамо Киев
Бразильский нападающий Клейтон покинул "Динамо" Киев, которое ранее также отдало в аренду датского легионера.
Об уходе Клейтона сообщил официальный сайт "Динамо".
Отмечается, что Клейтон получил статус свободного агента.
Бразильский футболист подписал контракт с киевлянами в октябре прошлого года. Однако за весь прошлый сезон он провел за команду всего 1 матч (1 мая против "Ворсклы"), отметившись голевой передачей.
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"Динамо" Киев: последние новости
- "Динамо" расчищает состав перед новым сезоном. Ранее киевляне отдали двух игроков в аренду "Заре".
- В то же время "Динамо" продлило контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу.
- В новом сезоне "Динамо" стартует матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера". Стало известно, что поединок пройдет 24 июля в Киеве.
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