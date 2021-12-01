Компьютерная программа ощутимое предпочтение отдала "горнякам".

Статистический портал Euro Club Index считает, что только "Шахтер", "Динамо" и "Заря" сохраняют математические шансы на выигрыш золотых медалей чемпионата Украины по футболу.

Об этом сообщает Euro Club Index.

Компьютерная программа не верит, что "Динамо" сможет защитить чемпионский титул. Вероятность триумфа "Шахтера" в текущем сезоне чемпионата Украины составляет 62%. Успех "Динамо" оценивается в 37,8%. И лишь жалкие 0,2% программа поставила на то, что "Заря" станет чемпионом Украины.

Другие клубы, по версии Euro Club Index, потеряли даже математические шансы на победу в УПЛ в нынешнем сезоне.

Программа оценивала шансы на основе результатов поединков за несколько последних сезонов, а также с помощью углубленной статистики и научных статистических методов.

УПЛ: перед 17-м туром

После 16 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 41 очку. Киевляне впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее идут "Днепр-1" (34 очка), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик, забивший 12 голов.

Автор: Артем Будрин