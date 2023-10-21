"Динамо" попытается реабилитироваться перед фанатами за поражение в прошлом туре УПЛ.

В воскресенье, 22 октября, в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" примет "Днепр-1".

Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Лобановского в столице Украины. Главным арбитром этой встречи назначен Виктор Копиевский. Его ассистенты - Евгений Гашков и Тарас Чопилко. Арбитр VAR - Максим Козиряцкий.

"Динамо" и "Днепр-1" подходят к этому туру на 6-м и 7-м местах в турнирной таблице УПЛ, набрав по 15 очков. Однако подопечные Мирчи Луческу сыграли всего семь матчей в чемпионате, а команда Юрия Максимова - восемь. Лидирующий "Кривбасс" за 11 матчей набрал 23 очка. Таким образом, и киевский, и днепровский клуб потенциально могут догнать команду Юрия Вернидуба и даже обойти ее в таблице.

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В рамках прошлого тура чемпионата Украины "Динамо" сенсационно проиграло житомирскому клубу "Полесье" со счетом 2:3. "Днепр-1" в прошлом туре выиграл у ривненского "Вереса" (2:0).

В прошлом сезоне УПЛ "Динамо" и "Днепр-1" обменялись гостевыми победами - во втором туре днепряне выиграли со счетом 3:0, а в 17-м "бело-синие" взяли реванш, победив со счетом 1:0.

Динамо - Днепр-1: прогноз

Фаворитом этой встречи по мнению аналитиков является киевское "Динамо". Ставки на триумф команды Мирчи Луческу принимаются с коэффициентом 1,80. На победу "Днепра-1" можно поставить с коэффициентом 4,40. Ничья - 3,75.

На гол "бело-синих" коэффициент 1,18, гол подопечных Юрия Максимова оценивается коэффициентом 1,51.

Наиболее вероятным исходом этой дуэли эксперты считают победу "Динамо" со счетом 1:0. На такой результат ставки принимаются с коэффициентом 7,40.

Динамо - Днепр-1: трансляция

Поединок "Динамо" - "Днепр-1" в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Также трансляция этой встречи будет доступна на YouTube-канале "FootballHub" и Киевстар ТВ.

Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.

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