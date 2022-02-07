Киевляне одолели черногорский клуб.

7 февраля "Динамо" провело четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Киевляне обыграли черногорскую команду "Рудар Плевля". На 84-й минуте 22-летний бразилец Витиньо забил единственный мяч в поединке. Для вингера это уже четвертый гол на зимних сборах.

"Динамо" Киев - "Рудар Плевля" - 1:0

Гол: Витиньо, 84

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук (К), Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75)

8 февраля команда Мирчи Луческу сыграет спарринг против "Динамо" Тбилиси.

Видео гола

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