7 февраля "Динамо" провело четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Киевляне обыграли черногорскую команду "Рудар Плевля". На 84-й минуте 22-летний бразилец Витиньо забил единственный мяч в поединке. Для вингера это уже четвертый гол на зимних сборах.
"Динамо" Киев - "Рудар Плевля" - 1:0
Гол: Витиньо, 84
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач
"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук (К), Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75)
8 февраля команда Мирчи Луческу сыграет спарринг против "Динамо" Тбилиси.
Видео гола
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"Динамо" Киев: подготовка к весенней части сезона
- Свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).
- На втором сборе динамовцы переиграли болгарский "Лудогорец" (4:1) и сербские "Чукарички" (3:2), а также сыграли вничью против болгарского "Левски" (1:1).