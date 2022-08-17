Киевский клуб не сможет рассчитывать на своих самых опытных футболистов.

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча. Румынский специалист выделил главную проблему "Динамо" перед встречей с "орлами" - потерю самых опытных игроков киевлян Сидорчука и Гармаша.

"Бенфика" – прекрасная команда. Как я уже сказал, летом их усилили фантастические молодые игроки Флорентину и Нерес. Качество состава значительно возросло, португальцы демонстрируют очень зрелищный футбол. У "Бенфики" больше возможностей, чем на данный момент у "Динамо". Однако в футболе возможно все.

Очень жаль, что мы потеряли Сидорчука и Гармаша по дисциплинарным причинам. Это самые опытные игроки нашей команды. Но мы постараемся компенсировать их отсутствие другими исполнителями. Ожидаю очень сложного поединка. Однако мы к этому готовы.

С "Бенфикой" мы не можем играть в атакующий футбол. У них много быстрых квалифицированных футболистов, которые умеют обыгрывать и создавать свободные зоны. Индивидуально они очень сильны. Но футбол непредсказуем и поэтому так прекрасен. Перед началом матча никогда не можно с уверенностью сказать, кто выйдет победителем. "Бенфика" имеет преимущество в классе, но "Динамо" играет сердцем", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, номинально домашний матч с "Бенфикой" киевское "Динамо" вынуждено сыграет в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Ответная игра состоится 23 августа в Португалии.

Победитель противостояния "Динамо" - "Бенфика" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в Лигу Европы.

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