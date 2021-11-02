Киевляне принимают каталонцев в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

2 ноября киевское "Динамо" проводит матч группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны". Команды играют на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Барселона".

Счет в матче был открыт на 70-й минуте - "Барселона" вышла вперед. Ансу Фати вколотил мяч в сетку ударом из центра штрафной после прострела с правого фланга.

Видео гола Фати

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"Динамо" - "Барселона": что нужно знать

Это 12-я встреча команд друг с другом. "Динамо" ранее выиграло три раза при восьми поражениях.

Перед этим матчем "Динамо" расположилось в своей группе на последнем месте с 1 набранным очком. У "Барселоны" - 3 очка и третья позиция.

Две недели назад команды играли на "Камп Ноу". Тогда каталонцы победили со счетом 1:0.

Автор: Антон Дударь