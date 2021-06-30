Устройство помогает тренерским штабам анализировать действия каждого игрока.

Черный топ, который все увидели на нападающем сборной Украины Артеме Довбике, когда он на радостях сбросил футболку после решающего гола на матче, оказался специальным спортивным аксессуаром.

Как пишет BBC, хоть соцсети и заполонили шутки о «лифчике» Довбика, данное устройство часто используют спортсмены.

Девайс позволяет измерять, сколько километров пробежал конкретный футболист за всю игру, которой была максимальная скорость, дистанция спринтов и когда начинал уставать.

В комплект входит тот самый черный топ, GPS и программа, которая передает и обрабатывает данные в реальном времени.

Читайте такжеГолливудский сценарий. Сборная Украины впервые в истории в четвертьфинале ЕвроНа основе полученных данных составляют «тепловую карту» футболиста на поле, которая показывает, где он чаще всего был в течение матча.

Такие девайсы помогают тренерским штабам анализировать действия каждого игрока.

Как известно, за то, что Артем Довбик сбросил с себя футболку, он получил от арбитра желтую карточку, так как УЕФА запрещает игрокам снимать футболки во время игры.

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Автор: Катерина Шварц