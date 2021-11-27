Судьбу противостояния решил единственный гол в первом тайме.

Черниговская "Десна" на выезде обыграла одесский "Черноморец" в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 27-й минуте атакующий хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий забил решающий гол и принес своей команде три очка. Теперь черниговцы набрали 24 зачетных пункта и занимают шестую позицию в турнирной таблице. Одесситы имеют 11 баллов и располагаются на 13-м месте.

"Черноморец" - "Десна" - 0:1

Гол: Тотовицкий, 28

"Черноморец": Кучерук, Путря, Кадири (Дубко, 68), Биловар, Вантух (Д. Кузык, 68), Михайленко (Тлумак, 81), Вачиберадзе (С. Кравченко, 81), Цитаишвили, Смирный, Авагимян, Ванат (Исаенко, 76)

"Десна": Литовка, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, В. Волошин (Арвеладзе, 46), Тотовицкий, Шевцов (Дегтярев, 71), Будковский (Безбородько, 71)

Видео победного гола

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Автор: Артем Будрин