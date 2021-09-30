Владлен Юрченко усилил черниговскую команду.

Украинский полузащитник Владлен Юрченко пополнил состав черниговской "Десны".

Об этом сообщает официальный сайт "Десны".

Юрченко подписал с "Десной" контракт до лета 2022 года. Финансовые условия сделки не сообщаются. 27-летний хавбек усилил "Десну" на правах свободного агента.

Недавно СМИ писали, что у "Десны" есть задолженность перед игроками и работниками клуба по выплате зарплат.

Прошлым летом "Десна" подписала экс-защитника "Шахтера".

Владлен Юрченко: карьера

Юрченко является воспитанником "Шахтера". Он играл за леверкузенский "Байер" с 2014 по 2018 год и отметился голом однажды за этот клуб в чемпионате Германии, а также один раз в рамках Лиги чемпионов.

Юрченко выступал за "Зарю" с июля 2019-го. Владлен покинул луганчан прошлым летом. Всего он провел за "Зарю" 68 поединков, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.

Владлен неоднократно вызывался в сборную Украины, но так и не дебютировал за "желто-синих".

Автор: Артем Будрин